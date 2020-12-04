أول رد من ماكرون على إهانات أردوغان

رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على سؤال حول الإهانات التي وجهها له مؤخرا نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الرئيس الفرنسي ردا على قول أردوغان إنه يأمل أن تتخلص فرنسا من ماكرون بأسرع وقت، إنه لا يؤيد توجيه الإهانات الشخصية، ولن يرد على ذلك، قائلا إنه يتبنى مبدأ الاحترام المتبادل وهذا هو الفرق.

وأضاف ماكرون في مقابلة مع موقع "Brut" الفرنسي بثت على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أردوغان يحد من حريات الشعب التركي.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا من ماكرون في أسرع وقت.

وأضاف في تصريحات صحفية من مدينة اسطنبول "فرنسا تعيش مرحلة خطيرة للغاية مع ماكرون، أتمنى أن تتخلص مما يسببه لها من كوارث في أسرع وقت"

وشن الرئيس التركي هجوما حادا على نظيره الفرنسي أكثر من مرة، آخرها عندما شكك في قواه العقلية، قائلا إن ماكرون يحتاج إلى علاج نفسي.