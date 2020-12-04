إيران تعلق على جهود الكويت لحل الأزمة مع قطر

علق وزير الخارجية الإيراني على جهود الكويت لحل الأزمة الخليجية وطي الخلاف مع قطر، وذلك بعد صدور تصريحات رسمية من أطراف الخلاف الخليجلي تؤكد وجود وساطة لحل أزمة المقاطعة.

وقال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إن بلاده ترحب بالتفاهمات التي أعلنتها الكويت بشأن الأزمة الخليجية.

وأضاف ظريف في تغريدة على تويتر أن سياسة إيران دائما هي الدبلوماسية وعلاقة حسن الجوار والحوار الإقليمي.

وتابع الوزير الإيراني "نأمل أن تساهم المصالحة في الاستقرار والتنمية السياسية والاقتصادية لجميع شعوب المنطقة".

جاء ذلك تعليقا على تصريحات وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أكد خلالها إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وقال الصباح إنه في اطار الجهود التصالحية التي قادها الأمير الكويتي الراحل صباح الأحمد الصباح واستمرار لجهود الأمير والرئيس الأمريكي لحل الأزمة الخليجية جرت مباحثات مثمرة أكد فيها كل الأطراف أهمية الجهود لحل الأزمة وتحقيق ماتصبو إليه شعوب دول المنطقة.

وتابع"جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي".

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في تغريدة على تويتر "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية".

وتابع الوزير السعودي "نشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".