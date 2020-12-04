الصحة العالمية تصدم الجميع: اكتشاف لقاح كورونا لا يعني اختفاء الوباء

قالت منظمة الصحة العالمية إن التوصل إلى لقاحات ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" لا يعني الوصول إلى صفر إصابات.

وقال مايكل رايان مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن اكتشاف لقاحات كورونا يعد أداة رئيسية وقوية لمكافحة الوباء، لكنه أكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى لمواجهة المرض.

كانت شركة فايزر الأمريكية أعلنت الشهرالماضي أن لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية، حقق نجاحا يزيد على 90% في التجارب السريرية.

وتقدمت الشركة بطلب للسلطات الأمريكية للحصول على ترخيص بـ الاستخدام الطارئ للقاح.

كانت بريطانيا أعلنت الموافقة على لاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد- 19" الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيو إن تيك" الألمانية.

في المقابل، تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ1.5 مليون حالة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

بينما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 65 مليون حالة إصابة