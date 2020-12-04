قالت منظمة الصحة العالمية إن التوصل إلى لقاحات ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" لا يعني الوصول إلى صفر إصابات.
وقال مايكل رايان مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن اكتشاف لقاحات كورونا يعد أداة رئيسية وقوية لمكافحة الوباء، لكنه أكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى لمواجهة المرض.
كانت شركة فايزر الأمريكية أعلنت الشهرالماضي أن لقاحها الذي تطوره بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية، حقق نجاحا يزيد على 90% في التجارب السريرية.
وتقدمت الشركة بطلب للسلطات الأمريكية للحصول على ترخيص بـ الاستخدام الطارئ للقاح.
كانت بريطانيا أعلنت الموافقة على لاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد- 19" الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيو إن تيك" الألمانية.
في المقابل، تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ1.5 مليون حالة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
بينما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 65 مليون حالة إصابة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية تصدم الجميع: اكتشاف لقاح كورونا لا يعني اختفاء الوباء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.