نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن تقديم طلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم بشكل إلكتروني عبر موقع مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية علي شبكة الأنترنت حيث وفرت المؤسسة العديد من المساعدات المالية للأسر العربية لكي تساهم في سد احتياجاتهم المعيشية اليومية من اجل سداد فواتير الكهرباء والمياه كما يمكن الحصول علي المساعدات المالية المقطوعة على مدار العام علي مستوي المحلي وأيضا في جميع أنحاء دول العالم كما ساعدت الشباب المقبول علي الزواج لشراء الأثاث والأجهزة الكهربائية وغيرها من المستلزمات الزواج للرجل والعروس من خلال مبادرة سند للزواج، سوف نستعرض مع حضراتكم تفاصيل مساعدات مؤسسة زايد الخيرية والإنسانية، من اجل الحصول علي المساعدات المالية للمحتاجين في اسرع وقت ممكن.

طلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم

يمكن الدخول علي موقع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية من اجل التعرف علي مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالمشاريع التي توفرها المؤسسة لجميع أبناء الأمة في كافة المحافظات الإماراتية وأيضا في ربوع دول العالم العربي والأفريقي علي مدار العام حيث قامت ببناء العديد من المستشفيات والمساكن والمدارس والتنقيب الآبار المياه وحفرها في الدول الفقيرة وغيرها من المرافق الأخري داخل الدولة وخارجها، وذلك من اجل مساعدة الفقراء فيها بشتى أشكال المساعدات الممكنة، حيث يعاني الكثير من المواطنين علي المستوى العالمي من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تلك الأسر من أجل توفير حياة كريمة لكل إنسان عربي سواء كانوا بدولة الإمارات أو خارجها.

وختاما يمكن تقديم طلب مساعدة بشكل إلكتروني والاستعلام عن حالة الطلب من خلال الدخول علي قسم الخدمات الإلكترونية للمؤسسة من اجل إرسال وتعبئة النموذج الالكتروني عبر موقع مؤسسة زايد الخيرية علي شبكة الأنترنت، كما يمكن إرسال الطلب علي عنوان مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية التالي وهو شارع شاطئ الممزر، بالقرب من ندوة الثقافة والعلوم وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وذلك في حالة عدم إتاحة هذه الخدمة علي الموقع الرسمي للمؤسسة يمكن إرسال الطلبات علي عنوان مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الموضحة لكم بعالية.