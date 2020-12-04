نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني ودفع الرسوم إلكترونيا دولة الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن البطاقة المدنية ، استطاعت الحكومة الكويتية توفير عدد من الخدمات الإلكترونية وحجز المواعيد التابعة لهيئة المعلومات المدنية الكويتية، والتى من أبرزها خدمة تسجيل المواليد الجدد، توفير جميع إصدارات الإقامات الجديدة لجميع الوافدين من جميع الجنسيات، كما تم توفير خاصية الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني أو بإستخدام رقم الإيصال.

الاستعلام عن البطاقة المدنية دولة الكويت

يمكن توفير طريقة بسيطة للاستعلام عن حالة البطاقة المدنية دولة الكويت العربية من خلال موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية عبر موقعها الرسمي من خلال البدء في الدخول على الموقع وإتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط المخصص لموقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية. الضغط على كلمة تبويت البطاقة المدنية والموجودة على واجهة الموقع من ناحية اليمين. بعد ذلك تتم كتابة الرقم المدني الخاص بالشخص مالك البطاقة المدنية أو رقم الإيصال بالمكان المخصص لذلك. قبل البدء في الضغط علي زر الدخول يجب كتابة رمز التحقق بطريقة صحيحة حتي تتمكن من الولوج إلي الموقع. بعدها يمكن الضغط علي زر الدخول والإستعلام لمعرفة كافة البيانات المطلوبة.

الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالبريد الصوتي

يتجه أغلب المواطنين إلي الإستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بدولة الكويت عن طريق البريد الصوتي من خلال إتباع بعض من الخطوات التالية:

يمكن الإتصال علي رقم الخط الساخن الخاص بخدمة العملاء 188988

بعدها يتم الكبس علي زر الرقم 1 للمتابعة واختيار اللغة العربية.

ثم اختيار رقم 1 للاستعلام عن البطاقة المدنية.

كتابة الرقم المدني كما هو موضح بالكارت، للإنتقال إلي الاستعلام.

تسديد رسوم البطاقة المدنية اون لاين

يمكن القيام بتسديد الرسوم الخاصة بالبطاقة المدنية لجميع الوافدين والمواطنين داخل دولة الكويت العربية ، عبر موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدولة الكويت عن طريق الموقع الإلكتروني، من خلال إتباع الخطوات التالية: