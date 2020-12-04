أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة القيادي المؤتمري مثنى اليافعي

لبوزة يعزي بوفاة القيادي المؤتمري مثنى اليافعي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مثنى عبدالقوي احمد اليافعي رئيس فرع المؤتمر الأسبق بمحافظة لحج، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام.
وأعرب نائب رئيس المؤتمر عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجلي الفقيد وضاح وصادق مثنى عبدالقوي اليافعي وبقية افراد الاسرة، وكافة آل اليافعي وجميع قيادات المؤتمر بمحافظة لحج في هذا المصاب الأليم.. مشيداً بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والاجتماعية وأعماله الخيرة ودماثة خلقه وسعيه بالخير بين الناس والتي أكسبته حب وتقدير واحترام الآخرين، كما كان مثالاً للقيادي المؤتمري المخلص وصاحب الكفاءة والخبرة والمقدرة.
وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جنانه ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.
” إنا لله وإنآ إليه راجعون” .
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