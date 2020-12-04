ماكرون يؤكد تأييده تعليم اللغة العربية فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تأييده تعليم اللغة العربية فى فرنسا، محذرا من بعض معاهد تعليم العربية، التى تستغل هذه الغاية لنشر أيديولوجيا انفصالية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقال إيمانويل ماكرون خلال مقابلته على موقع Brut عبر الإنترنت، "لدينا الكثير من الشباب الذين يتحدثون أحيانًا فى العائلات مع كلا الوالدين، اللذين تتحدث ثقافتهما باللغة العربية.. سيستمرون فى تعلم أو تحسين لغتهم، وهى لغتهم الأم.. لكن فى الخارج لأن الجمهورية توفر لهم إمكانيات قليلة للتدريس باللغة العربية، الأمور ستتحسن". وأشار ماكرون إلى أنه يرغب فى أن يتمكن الشباب، الذين يسعون لتعلم اللغة العربية من القيام بذلك كجزء من مدرسة الجمهورية. وشدد الرئيس الفرنسى على أن فرنسا بفضل المهاجرين كسبت "إمكانات غير عادية"، مستشهداً بالعربية أو الهوسا، وهى لغة يتم التحدث بها بشكل أساسى فى غرب إفريقيا.

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