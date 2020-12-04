الهند تستدعى سفير كندا احتجاجا على تصريحات رئيس وزرائها

جدة - نرمين السيد - استدعت الهند المفوض السامى لكندا وسلمته مذكرة احتجاج على تعليقات رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو بشأن احتجاجات المزارعين المتواصلة فى البلاد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وشددت وزارة الخارجية الهندية على أن "تصريحات رئيس وزراء كندا وبعض الوزراء وأعضاء البرلمان حول القضايا المتعلقة بالمزارعين الهنود تدخل غير مقبول فى شؤوننا الداخلية". يذكر أن آلاف المزارعين يتظاهرون خارج العاصمة الهندية نيودلهى منذ أكثر من أسبوع، مطالبين بإنهاء القوانين الزراعية المثيرة للجدل التى سنتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى. ويخشى المزارعون من أن الحد الأدنى لسعر الدعم سوف يتم التخلص منه تدريجيا ويتم تركهم تحت رحمة القطاع الخاص.

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