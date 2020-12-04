استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق رام الله.
وقالت الوزارة الفلسطينية إن الطفل علي أيمن نصر أبو عليا - 13 عاما - أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن، وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله بحالة حرجة، وأدخل إلى غرفة العمليات إلا أن محاولات إنعاشه باءت بالفشل.
واندلعت مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومجموعة من الشبان عند المدخل الشرقي لقرية المغير في رام الله.
وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المحتجين، ما أدى لإصابة الطفل أبو عليا بالرصاص الحي في بطنه، فضلا عن إصابة 4 شبان أصيبوا بالرصاص المطاطي ويجري علاجهم.
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