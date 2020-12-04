أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأييده تعليم اللغة العربية، قائلا إنه يرغب في أن يتمكن الشباب الذين يسعون لتعلم اللغة العربية من القيام بذلك في المدارس الفرنسية.
وقال ماكرون في مقابلة مع موقع" Brut" الفرنسي "عندما تعرف العربية أو تكون عائلتك تتحدث العربية.. هذه فرصة لفرنسا لتقوية البلاد".
وأشار ماكرون إلى رغبته في القيام بإعادة تدريس اللغة العربية في مدارس الجمهورية لمنع تعرضها للسيطرة من قبل فئة معينة، وللتعرف بشكل أكبر على
وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده كسبت بفضل المهاجرين "إمكانات غير عادية"، مشيرة إلى اللغة العربية أو الهوسا، وهي لغة يتم التحدث بها بشكل كبير في غرب إفريقيا.
وتابع "لدينا الكثير من الشباب في العائلات يتحدثون مع كلا الوالدين باللغة العربية بحكم ثقاتهما..سيستمرون في تعلم أو تحسين لغتهم، وهي لغتهم الأم.. لكن في الخارج لأن الجمهورية توفر لهم إمكانيات قليلة للتدريس باللغة العربية، موضحا أن الأمور ستتحسن.
وحذر ماكرون من أن بعض المعاهد والمراكز الخاصة بتعليم اللغة العربية في فرنسا تستغل الأمر لنشر أيديولوجيا انفصالية إسلاموية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون يؤكد تمسكه بتعليم اللغة العربية في المدارس الفرنسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.