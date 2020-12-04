بنك التسليف السعودي وقرض الخريجين وعمل برنامج خاص لهم يلبي احتياجاتهم 1442

بنك التسليف السعودي يقدم كثير من الخدمات التي تساعد المواطنين السعوديين في حياتهم المعيشية، مثل قرض الزواج وقرض الأسرة الذي بتيحه بنك التنمية الاجتماعي بالسعودية، وغيرها الكثير من التمويلات والقروض التي تساعد محدودي الدخل بالمملكة، أو المقبلين على الترميم لمنازلهم وليس معهم مايكفي هذه المبالغ الباهظة، ولذلك بنك التسليف يضع بنوداً وشروط لكل تمويل من التمويلات الخاصة بالقروض التي يطرحها البنك، حيث كما وضع شروطاً لقرض الزواج والأسرة والترميم وآهل، وضع شروطاً ومتطلبات لقرض الخريجين. بنك التسليف السعودي وقرض الخريجين والشروط الخاصة للتمويل قرض الخريجين هو قرض أو خدمة الكترونية يقدمه بنك التنمية الاجتماعية، وذلك لخريجي المعاهد الصحية، والمعدين للتدريس، وذلك عبر برنامج خاص بهم يلبي جميع احتياجاتهم الخاصة بهم، وحسب خبرتهم وتخصص كلاً منهم.

شروط قرض الخريجين: أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية. ألا يقل عمر الخريجي المقدم لطلب القرض عن 21 عام. لايزيد عمر المتقدم بالطلب عن 55 عام. ألا يكون قد سبق عليه حكم قضائي أو جنائي يخل بالشرف. ألا يكون طالب التمويل مشغول عن تشغيل مشروعه. أن لا يكون طالب التمويل ممتلكاً لمنشأة وقت التمويل، أو مشاركاً في أي مشروع آخر وقت التمويل. أن يكون من خريجي الدبلومات الصحية، أو خريجي الجامعات المعدين للتدريس. أن يقوم المتقدم بتعبئة النماذج الخاصة بكل البرامج الخاصة بطالبين التمويل. بنك التسليف ومتطلبات التقديم لقرض الخريجين الدخول لبنك التنمية الاجتماعية والدخول على أيقونة التقديم.

قم بتسجيل الدخول برقم الهوية الخاصة بك وتاريخ ميلادك.

ثم قم باستكمال جميع بياناتك المطلوبة منك للتقديم الخاص بطلب تمويل الخريجين.

في حالة مطابقة المواطن للمعومات والبيانات المقدمة يتم استيراد معلومات المواطن من الجهات المعنية بذلك.

ثم بعدها يتم إجراء مقابلة شخصية في حين التطابق.

بعدها يتم توقيع عقد التمويل الخاص ببرنامج الخريجين. بنك التسليف وماهو الإدخار بنك التسليف السعودي وقرض الخريجين والشروط الخاصة للتمويلبنك التسليف ومتطلبات التقديم لقرض الخريجينبنك التسليف وماهو الإدخار

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