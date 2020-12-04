دوت الخليج :- توفيت مساء اليوم الخميس الممرضة اسماء عذاربه بعد اصابتها بفيروس كورونا . ونعت نقابة الممرضين المرحومة عذاربه سائلين الله ان يتغمدها بواسع رحمته وفسيح جناته . انا لله وانا اليه راجعون

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة ممرضة اردنية اصيبت بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.