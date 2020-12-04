أخبار اليمن : جريح في منبه صعدة وغارات على مأرب والجوف

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جريح في منبه صعدة وغارات على مأرب والجوف

أصيب مواطن اليوم إثر قصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية، فيما شن الطيران المعادي 13 غارة جوية على صعدة ومأرب والجوف. جريح في منبه صعدة وغارات على مأرب والجوفأصيب مواطن اليوم إثر قصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية، فيما شن الطيران المعادي 13 غارة جوية على صعدة ومأرب والجوف. وأكد مصدر أمني إصابة مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، و4 غارات على مديرية باقم بصعدة. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بـ5 غارات مديريتي مجزر ومدغل في مارب، و4 غارات على منطقة الأقشع بصحراء الحزم ومنطقة الخنجر بمديرية خب والشعف بالجوف.

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