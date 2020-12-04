تحذيرات من مخاطر ارتداء الكمامات السوداء
حذرت خبيرة التجميل الروسية إيلينا موروزوفا، من ارتداء الأقنعة السوداء، مشيرة إلى كونها تسبب حساسية والتهابات جلدية، وفقاً لوكالة "سبوتنك" الروسية.
وقالت موروزوفا "أرى الكثير من الناس في الشوارع يرتدون أقنعة سوداء، تحتوي على صبغات تسبب تفاقم الجلد. حتى المرضى أنفسهم يشكون من أن هذه الأقنعة لها رائحة كيميائية كريهة. كل هذا يمكن أن يسبب التهاب الجلد، لأن الصبغة السوداء تسبب حساسية شديدة.
وأضافت: وإذا كان القناع مصنوعاً ايضاً من مواد صناعية، فينبغي توخي الحذر من ارتداء هذا القناع. ونصحت باختبار الأقنعة القطنية".
ولفتت الخبيرة الروسية إلى ضرورة تغيير الأقنعة بانتظام أو غسلها جيدًا، مشيرة إلى أهمية اختيار الأقنعة الطبية التي يمكن التخلص منها وتغييرها بانتظام.
وأشارت إلى انه أصبح لدى الأطفال الآن الكثير من الأقنعة الملونة. هنا، أولاً وقبل كل شيء يجب اختيار الشركة المصنعة باهتمام كبير. إذا كان الطفل يرتدي هذا القناع لفترة طويلة دون تغيير أو غسل فهذا يؤدي إلى تفاقم حب الشباب في سن المراهقة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : تحذيرات من مخاطر ارتداء الكمامات السوداء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.