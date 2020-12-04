داوود أوغلو يطالب أردوغان بكشف هوية حاكم تركيا الفعلى

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس حزب "المستقبل" التركى أحمد داوود أوغلو سؤالا للرئيس رجب طيب أردوغان، طالبه فيه بكشف هوية "الشخص الذى يدير البلاد" فى واقع الأمر، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال أوغلو خلال مؤتمر صحفى مخاطبا أردوغان: "من هو الشخص الذى يتولى إدارة البلاد؟ هل أنت من يدير البلاد أم السيد بهجلى يا ترى؟"، فى إشارة إلى رئيس حزب "الحركة القومية" اليمينى المتطرف دولت بهجلى. واعتبر أوغلو أن بهجلى يتحكم فى مصير وزراء وقيادات حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، مضيفا: "خلال العامين الماضيين عقب الانتقال لنظام الحكومة الرئاسى، بات السيد بهجلى صاحب القرار الأخير فى إيقاف استقالات البعض وقبول استقالات البعض وإقالة البعض الآخر، وضرورة محاكمة البعض أو عدم محاكمتهم". وقالت صحيفة "زمان" التركية أن بهجلى ينتمى إلى ما يسمى تنظيم "الدولة العميقة"، وهو تنظيم يخترق كل مؤسسات الدولة من الجيش إلى القضاء وصولا إلى الشرطة.

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