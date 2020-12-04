إيطاليا تسجل 814 وفاة و24.099 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وسجلت إيطاليا 58852 وفاة بمرض "كوفيد-19" منذ ظهور الوباء فى فبراير شباط، فى أكبر عدد وفيات فى أوروبا بعد بريطانيا، كما سجلت 1.689 مليون إصابة.
يذكر أن معدلات الإصابات الجديدة بكورونا فى إيطاليا منذ بداية يوليو الماضى كانت بحدود 300 حالة جديدة يوميا، وهذا ما لامس المعدلات المسجلة فى المراحل الأولى من انتشار الوباء فى أواخر فبراير، لكن عدد الإصابات الجديدة عاود الارتفاع خلال الفترة الأخيرة.
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