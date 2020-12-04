بريطانيا تسجل 16.298 إصابة جديدة و504 وفيات بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز"، يرتفع بذلك العدد الإجمالى للوفيات بالفيروس فى بريطانيا إلى 60.617، والإصابات إلى 1.690.432 حالة. وتحتل بريطانيا المركز الخامس فى وفيات كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك، فيما تحتل المركز الأول أوروبيا قبل إيطاليا وفرنسا.

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