الأمم المتحدة تعلق على بيان الكويت بشأن الأزمة مع قطر

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه يشعر بارتياح إزاء بيان وزير خارجية الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية والوصول لحل الخلاف مع قطر. ورحب جوتيريش بجهود الكويت ومساعيها ومساهماتها في بناء جسور التفاهم في منطقة الخليج العربي وخارجها، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا". كان وزير خارجية الكويت الدكتور أحمد الناصر كشف عن مباحثات مثمرة جرت مؤخرا في إطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي. من جانبه قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في تغريدة على تويتر "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية". وتابع فيصل بن فرحان "نشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة". في المقابل، ذكر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن في تغريدة على تويتر "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية.. نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة".

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