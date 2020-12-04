الصحة العالمية تحذر : تعميم اللقاحات لا يعنى اختفاء كورونا

جدة - نرمين السيد - جددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تحذيرها بأن تعميم اللقاحات "لا يعنى اختفاء وباء كوفيد-19"، مشيرة إلى أن التقدم الذى تحقق فى الآونة الأخيرة بشأن اللقاحات المضادة للفيروس، قد يؤتدى لفهم أن الجائحة انتهت.





وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن التقدم الذى تحقق فى الآونة الأخيرة فى مجال لقاحات الوقاية من "كوفيد-19" إيجابى، لكن المنظمة قلقة من أن ذلك قد أدى إلى مفهوم آخذ فى التزايد بأن الجائحة انتهت.

وأضاف: "التقدم فى اللقاحات يعطينا جميعا دفعة ويمكننا الآن أن نرى النور فى نهاية النفق المظلم. لكن منظمة الصحة العالمية قلقة من الاعتقاد المتنامى بأن جائحة كوفيد-19 انتهت"، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".

وأوضح تيدروس أن الجائحة لا يزال أمامها طريق طويل، وأن القرارات التى يتخذها الأفراد والحكومات ستحدد مسارها على المدى القصير ومتى ستنتهى.

وتابع: "نعلم أنها كانت سنة عصيبة، وأنها أرهقت الناس، لكن فى المستشفيات التى تعمل بطاقتها القصوى أو بما يفوق طاقتها الوضع أصعب ما يمكن أن يكون".

وقال المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ الصحية فى المنظمة مايك راين، إن "اللقاحات لا تعنى صفر كوفيد"، موضحا أنها وحدها "لا يمكنها القيام بالعمل المطلوب".

وسجلت دول العالم نحو 66 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها نحو مليون و519 ألف