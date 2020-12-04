بومبيو : على إدارة بايدن التحلى بالحكمة تجاه سلوك طهران

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن "نظام إيران يرهب شعبه ويروّج للإرهاب فى العالم"، لافتا إلى أن "حملة الضغوط القصوى عزلت إيران سياسيا واقتصاديا"، مضيفا أن هناك من يدعو لمهادنة إيران وعلى إدارة بايدن التحلى بالحكمة تجاه سلوك طهران.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، لفت بومبيو، خلال منتدى حوار المنامة، إلى أنهم قتلوا "قائد فيلق القدس، قاسم سليمانى، لنظهر لإيران الخط الأحمر".

واعتبر بومبيو أن على إيران أن تتصرف كبلد طبيعى بعيداً عن سلوكها الخبيث، مضيفاً أن دعم إيران لنظام الأسد هجّر الكثير من الشعب السورى.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى أن إيران وصلت لنسبة تخصيب 20%، ما يعنى انتهاكاً للاتفاق النووى.

وأضاف أن إيران تسعى بشدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، بفضل حملة الضغط التى مارسناها عليها، متابعاً: "علينا التصدى لميليشيات إيران التى هى من نواقص الاتفاق النووى".

وأوضح بومبيو أن "حزب الله اللبنانى وحركة حماس الفلسطينية هى أدوات إيرانية فى المنطقة، بالإضافة إلى تهديدات من الميليشيات العراقية"، على حد قوله.

وأوضح أن دعم إيران لنظام الرئيس السورى، بشار الأسد، هجَّر الكثير من الشعب السورى.