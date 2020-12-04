اعتقال عمدة ليفربول فى إطار تحقيقات بناء تطويرات بالمدينة

جدة - نرمين السيد - قالت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، إن السلطات البريطانية ألقت القبض على عمدة ليفربول، جو أندرسون، وذلك فى إطار التحقيق فى بناء تطويرات بالمدينة.





وأضافت الشبكة أن اعتقال أندرسون جاء إلى جانب اعتقال 4 أشخاص آخرين للاشتباه فى ارتكابهم جرائم مزعومة تشمل التآمر لارتكاب الرشوة وترهيب الشهود. وأضافت الشبكة أن شرطة مقاطعة "مرسيسايد" لم توجه أى اتهام إلى الآن.

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