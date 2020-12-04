روسيا تكشف سبب العقوبات الأمريكية على سوريا

أدلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بتصريحات مهمة حول سبب التواجد الأمريكي في سوريا وفرض عقوبات أمريكية جديدة على البلاد.

وقال لافروف خلال كلمة بالمؤتمر الدولي للبحر المتوسط والحوار الروماني "يجب أن نعلن مع الأسف.. أنه استجابة للتقدم البناء في التسوية السياسية، تتلقى دمشق تواجدًا مسلحًا أمريكيًا غير قانوني على أراضيها، والذي يستخدم بشكل علني لتشجيع الحركة الانفصالية وعرقلة استعادة وحدة البلاد".

وأضاف الوزير الروسي أن سوريا تتعرض لـ "قانون قيصر" وعقوبات أمريكية وأوروبية جديدة واتهامات لا أساس لها من الصحة بشأن استخدام أسلحة كيميائية وجرائم حرب، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع "الغرب يظهر ازدواجية المعايير ويرفض تقديم المساعدة إلى سوريا حتى عندما يتعلق الأمر بمشكلات إنسانية.. وفي مواجهة تفشي الوباء يواصل الغرب سياسته الخانقة اقتصاديًا للجمهورية العربية السورية".

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت العام الماضي دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ والذي يشمل عقوبات تؤثر على الاقتصاد السوري بشكل كبير.

من جانبها، قالت الخارجية السورية إن واشنطن تحاول من خلال هذا القانون حرمان الشعب السوري من "آخر كسرة خبز" وتحقيق أهدافها في سوريا.