روسيا : تراجع انتشار فيروس كورونا فى عدة مناطق بالبلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت جوليكوفا، فى بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "الآليات التى تم استخدامها للحد من انتشار فيروس كورونا ساهمت فى تراجع طفيف فى عدد حالات الإصابة بالفيروس".

وأشارت إلى ازدياد عدد المناطق الروسية التى سجلت اليوم تراجعا فى انتشار فيروس كورونا، وقالت: "مقارنة بالأول من نوفمبر، إزداد عدد المناطق التى لوحظ تراجع انتشار عدوى فيروس كورونا فيها من 50 إلى 61 منطقة.. كما انخفض عدد المناطق التى استمر نمو المرض فيها من 33 إلى 23 منطقة".

ولفتت إلى أن اللقاحين الروسيين ضد فيروس كورونا "سبوتنيك –V" و "إبيفاك كورونا" أظهرا كفاءة عالية وآمان، وقالت "حتى الآن، سجلت الدولة لقاحين روسيين وهما يخضعان لتجارب سريرية بعد التسجيل، وهما لقاح "سبوتنيك فى" الذى طوره مركز جامالى العلمى التابع لوزارة الصحة الروسية، ولقاح "إبيفاك كورونا" التابع لمركز فيتكور العلمى فى نوفوسيبيرسك، وتظهر التجارب السريرية بعد التسجيل أن اللقاحين يتمتعان بكفاءة عالية وأمان".

وأوضحت أنه تم إدخال 168 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك فى التداول العام، وقالت "اعتبارًا من 1 ديسمبر 2020 تم إدخال 168 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك فى التداول العام، كما سيتم طرح لقاح "إبيفاك كورونا" خلال ديسمبر الجارى".