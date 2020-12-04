بيان فرنسى إيطالى : التعاون مع تركيا مرتبط بتغيير مواقفها

جدة - نرمين السيد - قالت فرنسىا وإيطاليا، فى بيان مشترك، اليوم الجمعة، إن التعاون مع تركيا مرتبط بتغيير مواقفها، وأنه على الأطراف الليبية دعم الحوار ومنع التدخل الخارجى، حسبما أفادت قناة "العربية".





وأعلن الاتحاد الأوروبى، فى وقت سابق اليوم الجمعة، استعداده للجء إلى العقوبات لمواجهة سلوك تركيا الاستفزازى والعدائى. وقال الاتحاد الأوروبى إنه تواصل مع أنقرة حول سلوكها وخطابها العدائى، موضحًا أن تقييمه كان سلبيًا حول الممارسات التركية، وأنه طالب تركيا بمواقف واضحة وأفعال ملموسة لوقف التصعيد. ومن جانبه، شدد رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، على ضرورة أن تنتهى لعبة "القط والفأر" مع تركيا، فى إشارة للاستفزازات التى تمارسها أنقرة فى منطقة شرق المتوسط وفاروشا القبرصية.

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