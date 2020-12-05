أرامكو تؤكد عودة أعمال تحميل المشتقات البترولية في محطة جازان بشكل طبيعي

صرحت شركة أرامكو السعودية اليوم الجمعة بنجاح فرق صيانتها في استئناف عمل محطة التوزيع بشكل طبيعي وكامل وإعادة أعمال تحميل المشتقات البترولية لعملائها منذ فجر اليوم وذلك بعد أن أعلنت أول أمس الأربعاء عن حدوث عطل فني في إحدى المضخات بمحطة البنزين في مدينة جازان، لافتة إلى حدوث نقص في بعض المشتقات البترولية في عدد من محطات البنزين في المدينة، وذلك من خلال بيان صحفي أصدرته يوم 17 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 2-12-2020 مـ وقد ألحقت به بيانًا آخرًا اليوم الجمعة تفيد فيه بعودة العمل في هذه المحطات مرة أخرى بعد حل مشكلة العطل الفني.

وأشارت الشركة إلى أنها تنسق مع الجهات الأخرى المعنية بالأمر حتى تستطيع تلبية احتياجات العملاء من المشتقات البترولية في مدينة جازان ومن هذه الجهات التي نسقت معها الشركة الأمر هي وزارة الطاقة السعودية، مؤكدة على أن الفرق الفنية التابعة لها تقوم بعملها على مدار الساعة لإصلاح هذا العطل الفني في أسرع وقت لتلبية احتياجات مدينة جازان من المشتقات البترولية من المحطة وضمان عدم انقطاعها مرة أخرى.

وقد استؤنفت المشتقات البترولية بالتدريج اللازمة لعملاء الشركة في مدينة جازان السعودية، جاء ذلك بعد أن وجه الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة بضرورة تكاتف الجهود بين الوزارة والجهات الأخرى المعنية بالأمر للعمل على تلبية الطلبات على مشتقات البترول في مدينة جازان بعد العطل الفني الذي حدث في إحدى المضخات بمحطة توزيع مشتقات البترول مما أدى إلى نقص المنتجات البترولية في عدد من محطات البنزين والوقود.