هنحارب الكورونا بالبطاطا

الكورونا هو مرض معدي يسببه فيروس تم إكتشافه مؤخرا من سلالة فيروسات كورونا، ولم يكن هناك أي علم بهذا المرض قبل إنتشاره فى مدينة ووهان الصينية في ديسمبر العام الماضي،ثم تم إنتشاره في العالم أجمع، وأصبح وباء يهدد الكون بأكمله.

أعراض مرض الكورونا.

البطاطا ترفع المناعة.

البطاطا تُحارب الكورونا.

أعراض مرض الكورونا

تتشابه أعراض مرض الكورونا مع أعراض الإنفلونزا العادية، فهي تبدأ بإحتقان بالأنف، وصداع، وألم في الحلق، وإرهاق عام، وسعال جاف، ومن ثم تظهر الحُمى.

وهناك أعراض أخرى وأشد خطورة لمرض الكورونا منها فقدان حاستي الشم والتذوق، وصعوبة في التنفس، آلام شديدة فى المعدة، وإسهال شديد، وتزداد هذه الأعراض مع كبار السن، ومرضى القلب ، وضغط الدم، والسكري.

البطاطا ترفع مناعة الجسم

من المعروف أن مرض الكورونا ليس له علاج حتى الأن، ولا يوجد له أى مصل مضاد، لذا نبحث عن الأطعمة التي تعمل على رفع مناعة الجسم، وتأتي البطاطا الحلوة على رأس الأطعمة التى تعمل على رفع المناعة، حيث إنها مصدر غنى وعالي لكل من فيتامين سي، وبيتاكاروتين، لذا فإنها تلعب دور كبير في تقوية المناعة، وتعزيزها بقوة.

البطاطا تُحارب الكورونا

البطاطا من أفضل الاطعمة التي يُفضلها الكثير وذلك لأنها تتميز بطعمها اللذيذ،وتحتوي على العديد من الفيتامينات، وكما ذكرنا أن سلاحنا الوحيد حاليا ضد مرض الكورونا هو المحاولة في تقوية مناعة أجسامنا، لذا فالبطاطا تُعتبر أهم سلاح لمحاربة الكورونا، فهى تحتوى على العديد من مضادات الأكسدة، وفيتامين بي، وسي ، لذا ننصح بجعل البطاطا الحلوة عنصر أساسى علي المائدة في فطور كل يوم، للحفاظ على صحتنا، وصحة أطفالنا، وتقوية جهازهم المناعي .