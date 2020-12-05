ترامب يقرر سحب معظم القوات الأمريكية الموجودة فى الصومال

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول عسكرى أمريكى أن الولايات المتحدة ستسحب معظم قواتها من الصومال بحلول 15 يناير، على أن تترك تشكيلات محدودة فى مقديشو.

وينتشر نحو 700 جندى أمريكى فى الصومال لمساعدة القوات المحلية فى هزيمة حركة "الشباب" المرتبطة بالقاعدة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت فى 17 نوفمبر المنصرم عن سحب 2000 جندى من أفغانستان و500 من العراق قبل انتهاء عهدة الرئيس الحالى دونالد ترامب.

وينخفض بذلك عدد الجنود الأمريكيين فى أفغانستان من 4500 إلى 2500، فيما ينخفض عددهم فى العراق من 3000 إلى 2500.