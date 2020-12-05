بسبب فساد ساركوزي.. اعتقال رجل أعمال لبناني شهير في بيروت

أعلنت السلطات اللبنانية، أمس الجمعة، إلقاء القبض على رجل أعمال فرنسي-لبناني، بعد أن أصدر الإنتربول الدولي مذكرة اعتقال في حقه.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر قضائية قولها: "أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تقي الدين بناء على برقية وردت الى النيابة العامة التمييزية من الانتربول تتضمن مذكرة توقيف، لكونه مطلوبًا من السلطات الفرنسية في قضايا عدة بينها تمويل حملة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي".

وقالت المصادر إن رجل الأعمال يدعى تقي الدين، وقد فر إلى بيروت بعدما أدين في باريس في يونيو في الشق المالي لقضية كراتشي المتعلقة بصفقات بيع أسلحة فرنسية الى السعودية وباكستان.

وخلص القضاء الى أنه لعب دور الوسيط وتقاضى عمولات ضخمة بهدف "الإثراء الشخصي"، وحكم عليه غيابيًا بالسجن لخمس سنوات.

ولعب تقي الدين دورًا أساسيًا في الماضي في العلاقات بين فرنسا ونظام معمر القذافي.

وقال أمام المحققين الفرنسيين منذ العام 2016 إنه سلّم ساركوزي ومدير مكتبه بين نهاية 2006 وبداية 2007 خمسة ملايين يورو لتمويل حملة ساركوزي الرئاسية.

وبحسب مصدر قضائي فرنسي، فإن مذكرة الانتربول لا تتعلّق بقضية تمويل حملة ساركوزي التي كان قد استُدعي بشانها إلى المحكمة في 25 وفمبر بصفة مشتبه به عادي وليس مطلوبًا.

وتستجوب السلطات اللبنانية، حاليًا تقي الدين بإشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، على أن "يُحوّل الاثنين الى النيابة العامة التمييزية التي ستستجوبه" وتطلب من فرنسا تزويدها بملفه القضائي.