رئيس الوزراء الإيطالى يعلن عن قيود جديدة لمحاربة كورونا فى الأعياد

جدة - نرمين السيد - وقال كونتى: "سيكون عيد ميلاد مختلفا، ولكن ليس أقل أصالة"، منوها بأن المرسوم الجديد بشأن تدابير مكافحة الجائحة يهدف إلى "تجنب الإغلاق التام الذى كان له أن يخلف ضررا كبيرا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى الالتزام بهذه التدابير والاستمرار على هذا المنوال حتى يتوفر اللقاح المضاد".
وتتضمن الاجراءات، حظر السفر بين الأقاليم، بغض النظر عن تصنيفها بالألوان الأصفر والبرتقالى والأحمر يومى 25 و26 ديسمبر الجاري، وفى اليوم الأول من العام الجديد، باستثناء ضرورات العمل والصحة.
وتفرض الإجراءات الحجر المنزلى على القادمين من دول خارج منطقة "الشينغن".
وتم تأكيد حظر التجول الليلى من الساعة 10 مساء إلى 5 صباحا، مع تمديده حتى الساعة 7 صباحا فى ليلة رأس السنة الجديدة.
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