بايدن : سنضمن التباعد الاجتماعى أثناء مراسم تنصيبى رئيسا لأمريكا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن إن "الأهم هو ضمان سلامة الناس ونحن سنلتزم بتوصيات العلماء وسنراعى آراء الخبراء لضمان سلامة المراسم". وأضاف أن هناك مناقشات مع زعماء مجلسى الشيوخ والنواب بشأن هذه القضية. ولم يستبعد بايدن إلغاء المسيرة التقليدية فى شارع بنسلفانيا أفينيو فى واشنطن، الواصل بين البيت الأبيض والكابيتول أثناء مراسم التنصيب.

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