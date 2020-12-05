نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البحرية البريطانية تتحدث عن هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بأن عمليات التجارة البحرية البريطانية تتحدث عن هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن.

وأشار موقع "العربية نت"، إلى أن الهجوم وقع قبالة مدينة قشن، في محافظة المهرة، في منطقة تطل على بحر العرب، تنشط فيها مليشيات الحوثيين، وتنفذ بعض العمليات بزوارق مفخخة فيها.

وأوضح الموقع، أن هذه المنطقة أيضا تنشط فيها جماعات للقرصنة على السفن، تنطلق من القرن الأفريقي وتنفذ عمليات في بعض الأجزاء من المياه الدولية.