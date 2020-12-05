أمريكا تسجل رقما قياسيا فى إصابات كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجلت الولايات المتحدة، الجمعة، لليوم الثانى على التوالى، رقما قياسيا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بلغ 225.201 إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.





وقالت الجامعة إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس فى البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ 2500. وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التى قام بها ملايين الأميركيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب فى تفشى المرض على نطاق أوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التى وجهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.

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