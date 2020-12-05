بسبب كورونا.. بايدن يعلن تقليص حفل أداء اليمين الدستورية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أمس الجمعة، أنه يعتزم تقليص حفل أداء اليمين من أجل السلامة خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال بايدن في تصريحات صحفية إنه يرجح أن يؤدي اليمين في 20 يناير على المنصة، التي تم بناؤها بالفعل على درجات مبنى الكونجرس لكنه يريد تجنب الحشود، التي تتجمع عادةً لمشاهدة الحفل والعرض.

وأضاف: "من المحتمل ألا يكون هناك موكب افتتاحي ضخم في شارع بنسلفانيا. لكن أعتقد أنكم سترون كثيرا من النشاط الافتراضي في الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يشارك فيه أشخاص أكثر من ذي قبل".

وكانت إدارة ترامب قد استهلت رئاستها بشكل لا يُنسى في يناير 2017 عندما قام المتحدث باسمه آنذاك شون سبايسر بتوبيخ وسائل الإعلام لنشرها صورا أظهرت حشودا أصغر بكثير مما تجمع في أداء اليمين الدستورية للرئيس باراك أوباما كأول رئيس من أصول أفريقية للبلاد قبل 8 سنوات.

وقال بايدن إن موظفيه يعملون مع نفس الفريق، الذي رتب المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي عبر الإنترنت في أغسطس، للتخطيط لإقامة حفل لأداء اليمين لا يرفع مخاطر تسريع تفشي كوفيد -19، الذي ارتفع إلى مستوى قياسي جديد في الولايات المتحدة.