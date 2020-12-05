مقتل 5 أشخاص بفيضانات في إندونيسيا

وقال ساريمان سيتوروس المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في مدينة ميدان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم السبت، إن شخصا لا يزال في عداد المفقودين بعد أن غمرت الفيضانات شوارع عديدة وأن "جميع الضحايا كانوا يعيشون في نفس المجمع السكني".



وغمرت المياه أكثر من 2700 منزل في المدينة، فيما تحركت فرق الإنقاذ بالقوارب وسط الشوارع لنقل الأسر والسكان العالقين في منازلهم بسبب قوة ​الفيضان​.



وتشيع الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا خلال موسم الأمطار بين شهري أكتوبر ومارس كل عام.