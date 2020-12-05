روسيا: انطلاق حملة التطعيم الجماعى ضد كورونا فى موسكو

جدة - نرمين السيد - وكانت روسيا أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل حصيلة قياسية جديدة فى أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث رصدت 27.403 إصابة جديدة، و570 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى خلال 24 ساعة.

وفى وقت سابق، أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى كيريل دميترييف، أن اللقاح الروسى "سبوتنيك ــ V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، سيكون متاحًا لجميع الدول بسعر موحد، مؤكدًا أن سعر الجرعة الواحدة من اللقاح سيكون أقل من 10 دولارات.