المكسيك : 12 ألف إصابة و700 وفاة يومية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز"، سجلت المكسيك 690 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات جراء الوباء فى المكسيك إلى 108.863 وفاة. فيما تتوقع الحكومة المكسيكية أن يكون العدد الحقيقى للمصابين أكبر من المسجل رسميًا بكثير، حيث وجود حالات لا تصل إلى المستشفيات والمراكز الصحية للفحص.

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