جدة - نرمين السيد - وكتبت كاليولايد على "فيسبوك": "أشعر أننى بحالة جيدة فى الوقت الحالى وقد أجريت أيضا اختبار كوفيد 19 اليوم، وكانت النتيجة سلبية". وستظل الرئيسة ورئيس الحكومة فى عزلة ذاتية بتوجيه من السلطات الصحية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد مخالطتهما مصابا بكورونا .. رئيسة إستونيا ورئيس حكومتها فى الحجر الصحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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