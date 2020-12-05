عمدة موسكو: انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V"

انطلقت في موسكو اليوم السبت، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلقاح "سبوتنيك V" في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.
وكتب سيرجي سوبيانين عمدة موسكو، على موقعه الإلكتروني، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية أن "عملية التطعيم المعقدة ضد كوفيد 19 قد تم إطلاقها. في الساعات الخمس الأولى تم تسجيل 5 آلاف شخص للتلقيح، وهم من المعلمين والأطباء والعاملين في الرعاية الاجتماعية، أولئك الذين يخاطرون بصحتهم وحياتهم أكثر من غيرهم".
وسيتم التطعيم بلقاح "سبوتنيك v"، وسيكون في المرحلة الأولى مخصصا للفئات الأكثر تعرضا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة.
وكان عمدة موسكو قد أعلن أمس أن 5 آلاف شخص سجلوا طلباتهم إلكترونيا لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا في المدينة خلال الساعات الخمس الأولى بعد فتح باب التسجيل أمس الجمعة.
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