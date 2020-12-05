الأمم المتحدة تعتمد قرارا مصريا يطالب بإنهاء احتلال إسرائيل للجولان السوري

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المصري بشأن الجولان السوري المحتل، والذى يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان والانسحاب لحدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك السفير "محمد إدريس" إلى أن مشروع القرار المصري جاء في ظل الاحتفال بمرور 75 عامًا على إنشاء الأمم المتحدة، خاصة مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة".

ويؤكد مشروع القرار على أن استمرار احتلال الجولان السوري من قبل إسرائيل يمثل عائقًا أمام تحقيق السلام العادل والشامل والدائم فى المنطقة، مطالبًا إسرائيل باستئناف محادثات السلام بهدف الانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من حزيران لعام 1967 طبقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.