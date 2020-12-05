أول أكسيد الكربون.. مادة قاتلة تنهي حياة 18 شخصا تحت الأرض في الصين

فقد عدد من العمال في الصين حياتهم متأثرين بتسمم هوائي أدى إلى حدوث الفاجعة، وموتهم دون إن يتمكن أحد من انقاذهم، وفق ماذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية.

ومات العمال الذي يبلغ عددهم 18 عاملًا نتيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون فى منجم فحم قرب مدينة تشونج تشينج جنوب غربي الصين.

وتقول السطات الصينية إن العدد مرشح للزيادة، لكن استطاعت السلطات تحقيق نجاح واحد حتى الآن بانتشاله عاملًا حيًا وسط هذا العدد من القتلى ويخضع للعناية الطبية الفائقة.

كانت البداية، عندما حوصر 23 عاملًا تحت الأرض في منجم فحم تشونج تشينج بعد تسرب غاز أول أكسيد الكربون، ما أدى إلى اختناقهم في ظروف يعصب فيها التزود بالهواء النقي أو الخروج السريع، وهو ما أدى إلى تسممهم وفقدانهم الحياة.

ولازالت فرق الطوارئ تعمل لإنقاذ العمال العالقين، حتى لايلقوا مصير زملائهم أو انتشال جثثهم.

وليست هذه المرة الأولى التي تحدث فيها كارثة مشابهة لهذه في الصين، إذ سبق تسجيل حالات أخرى إن كانت بأسباب أخرى وظروف مغايرة.