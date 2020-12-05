ماكرون عن اتهامه بالديكتاتورية: لسنا في تركيا

رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الاتهامات الموجهة لإدارته بأنها تعمل على تقليص الحريات في فرنسا ومتعصبة، وذلك في أعقاب احتجاجات ضد قانون الأمن الشامل، الذي يرى كثيرون أن تقييدا لحرية الإعلام في هذا البلد الأوروبي.

وخلال مقابلة مع منصة "Brut" الفرنسية، أجاب ماكرون عن سؤال حول اعتباره رئيسا استبداديا مثلما تزعم بعض وسائل الإعلام مؤخرا، قائلا "لا يهمني ما يقوله الناس عني في فرنسا والخارج".

وأضاف ماكرون "يعتقد البعض أننا سنقلص الحريات في فرنسا.. لكن طالما أنا هنا فلن يحدث ذلك.. هل نحن في بلد تتعرض فيه حرية التظاهر للخطر؟.. لا.. هل حرية الصحافة في خطر؟.. لا".

وأكد الرئيس الفرنسي "لسنا المجر ولا تركيا أو أي أن كان"، في إشارة إلى فرنسا ليست دولة استبدادية.

وتابع ماكرون أن فرنسا تعرضت لحملة هجومية شرسة لمجرد دفاعها عن حرية التعبير، وذلك بعد مقتل المدرس الفرنسي صاموئيل باتي بعد عرضه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، على حد قوله.

في سياق آخر، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان "يحد من حريات الشعب التركي".