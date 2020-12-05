نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغرب: إصابات كورونا تتخطى الـ372 ألفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة المغربية، 3996 إصابة و73 وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى372620 حالة، فيما وصلت الوفيات لـ6136 حالة.

وأكدت الصحة المغربية، تماثل 4827 حالة للشفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين لـ323814 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.



