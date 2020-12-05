كلوب يتحدث عن "بريكست": ما الذي تحسن؟

عبر يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بطل إنجلترا، عن شعوره بالإحباط بسبب تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على صفقات الانتقالات، في ظل تطبيق لوائح جديدة بداية من العام المقبل.
ولن يسمح لأندية الدوري الانجليزي الممتاز بالتعاقد مع لاعبين من دول الاتحاد الأوروبي من دون تصريح عمل، في حين لن يمكن التعاقد مع اللاعبين الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، تطبيقا للوائح ما بعد "بريكست".
ونقلت صحيفة "غارديان" عن كلوب قوله: "حتى الآن أنتظر أول مزية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ما الذي تحسن فعليا بعد الخروج؟".
وتابع المدرب الألماني: "بالتأكيد أنا غير مؤهل للحكم على هذه الأمور، لكني كشخص مهتم فإنني أنتظر أول تأثير إيجابي للخروج".
وأشار كلوب إلى أن مسؤولي كرة القدم فعلوا كل المستطاع لتخفيف تأثيرات الخروج على مجالهم، مؤكدا أن "النتائج كان من الممكن أن تكون أكثر سوءا لولا تحرك هؤلاء المسؤولين".
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