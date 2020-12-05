نيكاراجوا: رجال الإنقاذ يبحثون على عمال مفقودين بعد انهيار منجم للذهب

أعلنت روزاريو موريلو، نائبة رئيس نيكاراجوا اليوم /السبت/ أنه تم إرسال رجال الإنقاذ والإطفاء للبحث عن عمال مفقودين بعد انهيار منجم للذهب كانوا به جنوبي البلاد قرب الحدود مع كوستاريكا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن موريلو لم تحدد عدد الأشخاص المفقودين إثر الحادث الذي وقع أمس /الجمعة/، إلا أن وسائل إعلامية محلية كشفت أن الأعداد تتراوح ما بين 10 إلى 15 شخصا، وأفادت بأن عاملا كان قد أصيب وتمكن من الهرب.

وكان الرئيس دانييل أورتيغا قال "نأمل في أن لا نرى فاجعة كبرى" في المنجم.