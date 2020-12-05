نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

أفادت تقارير إعلامية بنقل الرئيس السوادني السابق عمر البشير إلى المستشفى، بعد تدهور حالته الصحية.

وذكرت قناة "الشرق للأخبار" السعودية، أن البشير نقل فجر اليوم السبت إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان، لإجراء فحوصات طبية، بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت المصادر ، إن صحة البشير تدهورت في أعقاب وفاة شقيقه اللواء عبدالله حسن أحمد البشير الأسبوع الماضي، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر ، أن البشير من المقرر أن يجري فحوصات فيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض للإصابة بالفيروس عليه.

جدير بالذكر أن البشير محتجز في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم منذ إبريل 2019، وكان محتجزا مع شقيقه في نفس السجن.

وتوفي شقيق البشير جراء إصابته بفيروس كورونا، وأقيمت الجنازة دون حضور الرئيس السوداني السابق، حيث رفضت السلطات طلبه حضور الجنازة.

كان آخر ظهور للرئيس السوداني السابق عمر البشير في 17 نوفمبر الماضي، خلال حضوره جلسة محاكمته رفقة متهمين آخرين في قضية تدبير انقلاب 1989.