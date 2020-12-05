بريطانيا: أنباء عن هجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قامت البحرية البريطانية فيما بعد بتحديث الإشعار على موقعها الإلكترونى، قائلة إن "الواقعة انتهت الآن. والسفينة والطاقم بخير"، دون ذكر المزيد من التفاصيل. كما أشارت الهيئة البريطانية إلى سفن فى الجوار كمصدر للواقعة.

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