وزير الدفاع الإسرائيلي يتلقى دعوة رسمية للقاء ملك الأردن

تلقى وزير الدفاع الاسرائيلي بيني جانتس اليوم السبت دعوة رسمية لزيارة الأردن ولقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال الأيام المقبلة.

وعلم موقع "إيلاف" السعودي من مصدر مطلع أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سلم الدعوة لنظيره الإسرائيلي جابي إشكنازي الأسبوع الماضي خلال لقاء جمعهما في جسر اللنبي الحدودي.

وبحث الجانبان سبل كسر الجمود بين البلدين في السنوات الاخيرة خاصة بعد حادثة الدبلوماسي الاسرائيلي الذي قتل اردنيين اثنين في بيته اثر خلاف بينهم حسبما ذكرت التقارير الصحفية حينها، أضف إلى ذلك النفور الأردني من تصرفات الحكومة الإسرائيلية ورئيسها في السنوات الاخيرة بنيامين نتانياهو بما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإعلانه اتخاذ خطوات أحادية الجانب.

وووفقا لما ذكره موقع "ايلاف" ،يرى العاهل الأردني أن وزير الدفاع ووزير الخارجية في اسرائيل مستعدان للخوض في عودة المفاوضات مع الفلسطينيين وهما عارضا قرار نتنياهو الاحادي بضم اراض فلسطينية لاسرائيل.

وكان العاهل الاردني رفض مرارا في السنوات الاخيرة لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى انه رفض استقبال مكالمات هاتفية منه.