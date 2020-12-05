بعد 25 عاما.. الجيش السوداني يسترد أراض واسعة تسيطر عليها قوات إثيوبية

استردت قوات الجيش السوداني مساحات زراعية واسعة في منطقة الفشقة، التابعة لمحلية الفريشة على الشريط الحدودي المحاذي لإثيوبيا، بعد نحو 25 عاما من سيطرة ميليشيات إثيوبية على المنطقة.

وذكرت صحيفة "سودان تريبيون" أن الميليشيات المدعومة من الجيش الإثيوبي وضعت يدها على تلك المساحات الخصبة خلال العقدين الماضيين، إثر انسحاب الجيش السوداني منها.

ونقلت عن مصادر موثوقة قولها إن الجيش السوداني تقدم في مساحة نحو 5 كليو مترات، في منطقة الفشقة الحدودية.

وأضافت أن الجيش السوداني عبر المنطقة الشرقية لنهر عطبرة في منطقة بركة نورين، مستردًا هذه المساحات من المليشيات المدعومة من الجيش الإثيوبي، بحسب الصحيفة.

جدير بالذكر أن نزاعا حدوديا نشب بين إثيوبيا والسودان في منطقة الفشقة، وفي مايو الماضي، قتل قائد عسكري من الجيش السوداني إثر تبادل النيران مع المليشيات المعززة من الجيش الإثيوبي.

في السياق ذاته، نشر الجيش السوداني قوات إضافية فور اندلاع الحرب بين حكومة إثيوبيا والمتمردين في إقليم تيجراي، وذلك لمنع تسلل أي عناصر مسلحة للأراضي السودانية، مع السماح بمرور اللاجئين عبر الحدود.

يشار إلى أن "الفشقة" هي جزء من ولاية القضارف السودانية وبها أراض زراعية خصبة ذات مساحات شاسعة، وتمتد على طول الحدود السودانية الإثيوبية بمسافة 168 كيلومترا.