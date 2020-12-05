بعد قتل طفل فلسطيني.. ميلادينوف يدعو إسرائيل لتحقيق فورى فى الحادث

دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إسرائيل إلى التحقيق في استشهاد طفل فلسطيني، برصاص جيشها، واصفا الحادث بـ"المروع".

وقال المنسق الأممي، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على إسرائيل أن تحقق بسرعة وبشكل مستقل في هذا الحادث المروع وغير المقبول".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها "استشهاد الطفل علي أيمن نصر أبو عليا (13 عاما) من (قرية) المغير (شرقي رام الله)، متأثرا بجروح برصاص الاحتلال الحي في بطنه".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت، ظهر أمس الجمعة، أن الطفل "نقل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله بحالة حرجة وأدخل غرفة العمليات".

وأشار ميلادينوف إلى أن الأطفال يتمتعون "بحماية خاصة بموجب القانون الدولي وتجب حمايتهم من العنف".

وصدرت إدانات فلسطينية لتلك الجريمة من الرئاسة ورئاسة الوزراء ووزارتي الخارجية والتعليم وحركة حماس.

وتندلع عادة مواجهات في مواقع متفرقة من الضفة الغربية، أيام الجمع، عقب تفريق قوات الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان.

ومنذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي، وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، استشهاد 7 أطفال تراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، برصاص الجيش الإسرائيلي.