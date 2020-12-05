السعودية: إنهاء الخلاف مع قطر قريبا

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن بلاده تتطلع إلى التوصل لاتفاق مع قطر، وسط مساعٍ دولية لحل الأزمة الخليجية.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، خلال كلمته في حوار المنامة، "عازمون على إنهاء الخلاف مع قطر قريبا والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف".

وأوضح فيصل بن فرحان، أن الملك سلمان بن عبد العزيز حريص على تكامل ووحدة مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الوزير السعودي، إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، قال بن فرحان، إنه متفائل من إحراز تقدم كبير للوصول إلى اتفاق لحل الخلاف مع قطر.

كانت الكويت أعلنت مباحثات مثمرة جرت مؤخرا في إطار تحقيق المصالحة مع قطر ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

ونشر وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، تغريدة على "تويتر"، قال خلالها "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية".

وتابع بن فرحان "نشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".